В Азербайджане издан учебник для желающих выучить армянский язык (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Центр анализа международных отношений продолжает регулярно организовывать курсы армянского языка.

Как сообщили в среду Trend в Центре, курс ведет доктор политических наук Хатем Джаббарлы. Для использования в процессе преподавания в рамках курса, а также для тех, кто хочет изучать язык индивидуально, Центр издал учебное пособие "Армянский язык" при авторстве Хатема Джаббарлы. Желающие индивидуально изучать армянский, могут воспользоваться этим пособием. В издании программа преподавания состоит из пяти частей и 32 уроков. Учебник включает 182 упражнения, 54 текста для чтения и словарь.

Электронная версия пособия размещена на сайте Центра анализа международных отношений в разделе издания. Ознакомиться с ней можно перейдя по ссылке:

https://aircenter.az/uploads/files/ERM%20DILI%20%2B%20cild.pdf

Учебник издан ограниченным тиражом. Те, кто изучает армянский язык в различных учебных заведениях и хочет приобрести этот учебник, могут обратиться в здание Центра, расположенное по адресу: город Баку, улица Мирзы Ибрагимова, 8.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)