Завтра в Баку ожидается до 11 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Умеренный юго-западный ветер днем сменится на умеренный северо-западный, сообщили в субботу Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Максимальная температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление поднимется с 761 до 764 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем 55-60 процентов.

В регионах Азербайджана 10 января в основном пройдет без осадков. Местами возможен туман, западный ветер кое-где временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью от -3 до +2, днем 10-15 градусов тепла, в горах от -4 до +1, в высокогорьях 7-9 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.

В воскресенье на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)