В регионах Азербайджана процент участия учащихся в онлайн-уроках ниже - минобразования

БАКУ /Trend/ - В регионах Азербайджана процент участия учащихся в онлайн-уроках ниже, сообщили во вторник в министерстве образования страны в ответ на запрос Trend.

"Для учащихся, которые не могут подключиться к онлайн-урокам, на телеканалах проводятся телеуроки в соответствии с учебной программой", - сказали в минобразования.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)