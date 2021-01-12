В Азербайджане будет усовершенствована система мониторинга по правам детей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предусматривается усовершенствовать систему мониторинга и оценки реализации прав детей.

Об этом во вторник сказал Trend помощник председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Фарид Адилов.

По его словам, в "Плане действий по реализации Стратегии относительно детей на 2020-2025 годы" предусматривается проведение статистического анализа для изучения случаев насилия в отношении детей, совершенствование деятельности электронной базы данных по реализации прав детей.

"Помимо этого, планируется усилить контроль с целью предотвращения случаев уклонения детей от школы, разработать и провести опросы, которые помогут выявить профессиональные интересы детей", - добавил Адилов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)