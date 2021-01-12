В Азербайджане будет усовершенствована система мониторинга по правам детей
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предусматривается усовершенствовать систему мониторинга и оценки реализации прав детей.
Об этом во вторник сказал Trend помощник председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Фарид Адилов.
По его словам, в "Плане действий по реализации Стратегии относительно детей на 2020-2025 годы" предусматривается проведение статистического анализа для изучения случаев насилия в отношении детей, совершенствование деятельности электронной базы данных по реализации прав детей.
"Помимо этого, планируется усилить контроль с целью предотвращения случаев уклонения детей от школы, разработать и провести опросы, которые помогут выявить профессиональные интересы детей", - добавил Адилов.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)