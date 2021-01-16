Глава “BakuBus” освобожден от занимаемой должности
БАКУ /Trend/ - Глава ООО "BakuBus" при Бакинском транспортном агентстве (БТА) Азер Гасымов освобожден от занимаемой должности, сообщает в субботу Trend.
Исполнение должности главы ООО временно поручено начальнику отдела снабжения БТА Туралу Махмудову.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Чай в стаканах «армуду» с пахлавой на Джыдыр дюзю. На радость друзьям и назло врагам (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Впервые за эти 30 лет Верховный главнокомандующий приехал в Шушу и, честно говоря, не хочет уезжать из Шуши
Президент Ильхам Алиев: Сегодня я привез в Шушу бюсты наших гениальных личностей – Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля
Президент Ильхам Алиев: В мае 1992 года в результате предательства тандема НФА-Мусават Шуша оказалась под оккупацией