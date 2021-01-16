В Азербайджане смягчается режим ужесточенного карантина (версия 2)

(первая версия в 10:49)

БАКУ / Trend/ - Была проанализирована текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в мире, в том числе на территории Азербайджана, в связи с коронавирусом (COVID-19), и принято решение о продлении до 06:00 часов 1 апреля 2021 года особого карантинного режима на территории страны в целях предотвращения распространения вируса и возможных его последствий.

Об этом говорится в информации Оперативного штаба при Кабмине, сообщает в субботу Trend.

Отмечается, что согласно постановлению в 5 городах и 12 районах отменяется система получения SMS-разрешений и разрешений с портала icaze.e-gov.az для покидания места жительства.

Таким образом, с 00.00 часов 18 января на территории городов Баку, Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Ширвана и Абшеронского района, а также в районных центрах Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаилинского районов отменяется система получения SMS-разрешений и разрешений с портала icaze.e-gov.az для покидания места жительства.

С 00:00 часов 18 января до 00:00 часов 25 января 2021 года ограничен въезд-выезд на территорию городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Ширван и Абшеронского района, а также в районные центры Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаиллинского районов (за исключением сел и поселков).

С 00:00 часов 25 января 2021 года на территории страны будет разрешена деятельность музеев и выставочных залов.

С 00:00 часов 1 февраля на территории страны возобновляется обслуживание клиентов на местах в объектах общественного питания, а также в ресторанах, кафе, чайхана и других объектах с 06:00 часов до 00:00 часов.

С 00:00 часов 25 января разрешается деятельность парикмахерских, салонов красоты и оказание косметических услуг.

С 00:00 часов 18 января до 00:00 часов 25 января лицам, имеющим билеты на международные и внутренние рейсы, разрешается передвижение между городами Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Ширван и Абшеронским районом, а также райцентрами Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаиллинского районов (за исключением сел и поселков) и за их пределами на основании билетов, а лицам, въезжающим в страну через государственную границу в соответствующем порядке - на основании штампа в их паспортах.

С 00:00 часов 25 января на территории страны будет разрешена деятельность торговых объектов за исключением моллов и крупных торговых центров.

В связи с особым карантинным режимом на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Ширвана и Абшеронского района, а также районных центров Лянкяранского, Масаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаиллинского районов (за исключением сел и поселков) для выхода из дома с целью участия в похоронах близкого родственника необходимо получить разрешение посредством колл-центра «102» Службы управления дежурными частями МВД Азербайджана.

Согласно решению, не восстанавливается въезд-выезд в 5 городов и 12 районов Азербайджана.

На всей территории страны в субботу и воскресенье будет действовать ограничение на работу общественного транспорта до окончания особого карантинного режима.

В Бакинском метрополитене остаются в силе ограничения на пассажироперевозки.

Во время особого карантинного режима во всех закрытых и открытых помещениях на всей территории страны ношение медицинских масок является обязательным.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)