«Дорога Победы» в город Шуша будет сдана в сентябре (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Госагентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает строить и расширять дорогу в Шушу в соответствии со II технической категорией, сообщает во вторник Trend .

Эта дорога – свидетель славной истории Азербайджана, написанной кровью шехидов. Она символична тем, что именно по этой дороге победоносная азербайджанская армия вошла в город Шуша. Поэтому во время поездки Президента Ильхама Алиева в город Шуша эта дорога протяженностью 101,5 км была названа "Дорогой Победы".

Отметим, что по поручению главы государства завершен первый этап строительных работ. Всего за 2 месяца дорога была расширена, по ней был обеспечен удобный проезд. До сентября этого года дорогу шириной в две проезжие полосы планируется заасфальтировать и сдать в эксплуатацию.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)