Запущен новый портал Общественного объединения «Региональное развитие» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение «Региональное развитие» запустило портал www.teklifimvar.az, которое позволяет представлять предложения по различным сферам, сообщает в четверг Trend.

Портал нацелен на то, чтобы поощрять активное участие населения в социально-экономической, общественной и культурной жизни страны, и вносить вклад в усиление общественного контроля.

После того, как будут рассмотрены и отобраны предложения пользователей, зарегистрированных на интернет-ресурсе, будут осуществлены совместные соответствующие меры с надлежащими структурами по их реализации.

Информация о результатах будет размещаться на портале, и тем самым общественность сможет отслеживать процесс.

Напомним, что Общественное объединение «Региональное развитие» функционирует в сферах осуществления общественного контроля, рассмотрения различных обращений населения, их решения в условиях сотрудничества с надлежащими структурами, а также в сферах по реализации проектов в областях науки, образования, здравоохранения, в социальной, экологической, туристической, спортивной и др. сферах

(Текст: Кямаля Сеидова)