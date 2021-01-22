Конкурс по трудоустройству учителей может быть проведен и в регионах Азербайджана - министр

БАКУ /Trend/ - Использование опыта проведения конкурса по приему учителей на работу предусматривается и в регионах Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказал министр образования Эмин Амруллаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

Войти Логин или e-mail Пароль Войти Регистрация Забыл пароль Войти с Facebook Войти с Facebook

Регистрация Имя * Фамилия * Логин или e-mail * Телефон Компания Индустрия Пароль * Подтверждение пароля * Регистрация Войти с Facebook Войти с Facebook