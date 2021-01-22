В Азербайджане олимпиады по предметам будут проводиться в традиционной форме с конца февраля

БАКУ /Trend/ - В этом году мы планируем проводить олимпиады по предметам традиционным способом, с учетом допустимой нормы массовости.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в пятницу Trend.

Он добавил, что эти олимпиады, скорее всего, можно будет проводить в традиционной форме с конца февраля – начала марта.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)