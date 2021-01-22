Азербайджанские гимнасты примут участие в чемпионате Европы в Швейцарии

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана примет участие в чемпионате Европы по спортивной гимнастике в городе Базель (Швейцария) в 2021 году, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт EuropeanGymnastics.

По предварительной заявке Азербайджан на чемпионате Европы представят 7 спортсменов: 5 гимнастов мужской сборной и 2 представительницы женской сборной.

Проведение чемпионата Европы по спортивной гимнастике в городе Базель запланировано на 21- 25 апреля 2021 года.

В целом для участия в соревновании зарегистрировались 323 спортсмена из 40 стран мира.

(Автор:Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)