Мои слова были представлены общественности в ином свете – министр образования Азербайджана

Общество 23 января 2021 14:01 (UTC+04:00)
Мои слова были представлены общественности в ином свете – министр образования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Слова "Если мы определим плату за обучение в размере 500 манатов, то все или большее количество людей получат высшее образование", озвученные мной на брифинге, были вырваны из контекста и представлены общественности в ином свете. Подразумевалась связь качества образования с платой за обучение.

Об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев, передает в субботу Trend.

По его словам, если сегодня на обучение одного человека выделяется 2500 манатов, то при уменьшении этой суммы до 500, соответственно, высшее образование смогут получить пять человек.

"Однако между специалистами, подготовленными за 500 и 2500 манатов, есть качественная разница. Мы не должны жертвовать качеством ради количественных изменений. В высшем образовании должны произойти изменения в количественном отношении. Однако это нельзя делать путем самообмана, руководствуясь принципом "пусть больше человек получили высшее образование", поскольку эти люди на протяжении длительного времени будут основой нашего трудового рынка", – уточнил Эмин Амруллаев.

Он добавил, что только малая часть населения Азербайджана имеет высшее образование.

"Разумеется, это больше связано не с сегодняшними реалиями, а с предыдущим периодом. В последнее время все мы наблюдаем рост числа лиц, получающих высшее образование", – добавил министр.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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