В Азербайджане утвержден Порядок выдачи направлений для оказания медицинских услуг

БАКУ /Trend/ - Соответствующим решением Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана утвержден "Порядок выдачи направления для оказания медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования".

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве, правило определяет условия выдачи направления на оказание медицинских услуг в медицинских учреждениях, подведомственных Объединению по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), а также в частных клиниках. Направление представляет собой письменное указание медицинского учреждения, в котором невозможно предоставить необходимые медицинские услуги застрахованному лицу, другому медицинскому учреждению, имеющему возможность предоставить эти услуги.

Застрахованный должен обратиться в отдел регистрации медицинского учреждения, в которое было выдано направление. При это необходимо иметь при себе удостоверение личности и само направление, срок действия которого составляет 10 дней.

С подробностями можно ознакомиться по ссылке.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)