Во время карантина SMS- разрешения были выданы более 1 млн 270 тыс граждан - Фариз Джафаров

БАКУ /Trend/ - В апреле 2020 года Центр развития электронного правительства совместно с МВД создал "Систему получения и мониторинга разрешений во время введения режима особого карантина".

Об этом руководитель Центра Фариз Джафаров сказал на посвященном итогам 2020 года отчетном заседании Центра развития электронного правительства Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что в 2020 году посредством системы гражданам было выдано свыше 1 270 000 разрешений, а также на деятельность более 139 тысяч структур. В течение года в систему SMS- разрешений поступило более 112 миллионов SMS, были выданы соответствующие разрешения на 95 миллионов обращений.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)