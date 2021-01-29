Завтра в Баку возможен дождь
БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 30 января временами ожидаются дожди, местами интенсивного характера, сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4, днем - 6-8 градусов тепла. Атмосферное давление будет на уровне 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 80-90 процентов.
В регионах Азербайджана в субботу местами пройдут дожди, в горных и предгорных районах пойдет снег, местами сильный.
Температура воздуха ночью составит 0-4, днем - 6-9 градусов тепла, в горах ночью от -3 до +2, днем - 0-3 градуса тепла.
(Текст: Турал Гараджаев)
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