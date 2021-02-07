Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в первой половине дня местами будет туман и моросящий дождь.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, во второй половине дня северный ветер сменится умеренным южным. Tемпература воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 3-5, днем 7-9 тепла, в Баку ночью 3-5, днем 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха – 70-80%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами дождь, в горных районах возможен снег. В отдельных местах ожидается туман. Ветер умеренный западный, временами сильный. Температура воздуха составит ночью 2-6 мороза, днем 10-14 градусов тепла, в горах ночью от 1-4 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.

(Редактор: Надир Насиров)