В Азербайджане бывают случаи использования речной воды без разрешения – министерство

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане наблюдаются случаи использования речной воды без разрешения.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на передаче "Час эксперта" сказал заведующий Отделом управления водными ресурсами Министерства экологии и природных ресурсов Муталлим Абдулгасанов.

По его словам, незаконные подключения к речным системам были серьезной проблемой для министерства на протяжении многих лет.

"В прошлом году было выявлено около тысячи таких случаев. Все они задокументированы. Совершившим эти действия лицам даны обязательные к исполнению указания. Напомню, что незаконные подключения вызывают проблемы в управлении водного баланса, а также нехватку воды", – уточнил Муталлим Абдулгасанов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)