Шамкирская районная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении должностного лица

БАКУ /Trend/ - В Шамкирской районной прокуратуре на основании обращения гражданина проведено расследование касательно незаконных действий сотрудника 19-го регионального территориального филиала Госфонда соцзащиты при минтруда и соцзащиты населения Исмайлова Гасанаги Исмаил оглу, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на прокуратуру.

В ходе расследования возникли основания для подозрения в том, что Исмайлов, работавший главным консультантом сектора соцстрахования этого филиала, взял денежные средства у жительницы села Байрамлы Шамкирского района Мамедовой Айнуры Вахид гызы взамен на оформление соцпомощи.

По факту в прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 311.1 (взяточничество) УК Азербайджана, продолжаются следственно-оперативные меры.

(Текст: Кямаля Сеидова)