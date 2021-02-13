Одна из центральных улиц Сумгайыта названа именем генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Одна из центральных улиц Сумгайыта названа именем Национального героя Азербайджана генерал-майора Полада Гашимова.

Распоряжение об этом подписал глава Исполнительной власти Сумгайыта Закир Фараджев, сообщает в субботу Trend.

Напомним, что Полад Гашимов геройски погиб 14 июля 2020 года во время пресечения военных провокаций Армении в направлении Товузского района армяно-азербайджанской границы.

Распоряжением Президента Азербайджана от 9 декабря 2020 года он был удостоен почетного звания "Национальный герой Азербайджана" (посмертно).

(Текст: Кямаля Сеидова)