Одна из центральных улиц Сумгайыта названа именем генерал-майора Полада Гашимова (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Одна из центральных улиц Сумгайыта названа именем Национального героя Азербайджана генерал-майора Полада Гашимова.
Распоряжение об этом подписал глава Исполнительной власти Сумгайыта Закир Фараджев, сообщает в субботу Trend.
Напомним, что Полад Гашимов геройски погиб 14 июля 2020 года во время пресечения военных провокаций Армении в направлении Товузского района армяно-азербайджанской границы.
Распоряжением Президента Азербайджана от 9 декабря 2020 года он был удостоен почетного звания "Национальный герой Азербайджана" (посмертно).
(Текст: Кямаля Сеидова)
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