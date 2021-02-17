ГЭЦ Азербайджана о сложности приемного экзамена в магистратуру

БАКУ / Trend/ - Уровень сложности приемного экзамена в магистратуру не будет отличаться от предыдущих лет.

Об этом сказал старший консультант Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Ровшан Асадов, комментируя информацию о том, что на приемных экзаменах этого года в магистратуру будут трудные тесты на логическое мышление.

По его словам, в связи с тем, что тестовые задания в книгах новые, поэтому студенты, готовящиеся по изданиям прошлых лет, запутались.

Он добавил, что оснований для путаницы нет, напомнив, что последнее издание пособия " Тесты на проверку логического мышления" было выпущено в 2015 году: "Недавно изданное последнее пособие отличается от прежнего, но это не значит, что материалы, которые будут использованы на экзамене, будут избираться из новоизданного пособия. Эта книга просто пособие для подготовки к тестовому экзамену для желающих поступать в магистратуру".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)