В Управлении образования Баку новые назначения (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Управлении образования города Баку произведены новые назначения на ряд должностей, сообщает в субботу Trend.
Приказом министра образования Эмина Амруллаева Теймур Ахмедов назначен на должность заместителя заведующего Управлением. До это Ахмедов работал на должности заведующего юридическим отделом Управления.
Другим приказом министра Анар Мустафазаде назначен на должность заведующего сектором контроля качества.
Также назначен директор Центра поддержки обучения при Управлении образования города Баку. Так, новым руководителем Центра назначен Илькин Гасанов.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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