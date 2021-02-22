В Азербайджане 28 февраля завершится сезон охоты
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 28 февраля завершится сезон охоты на 2020-2021 гг., сказал в понедельник Trend начальник Службы охраны биологического разнообразия Фируддин Алиев.
Он отметил, что с 28 февраля будет прекращена выдача разрешений на охоту, и с этой даты гражданам запрещено охотиться: "Закрытие охотничьего сезона связано с биологическими особенностями животных и птиц. В этот период начинается размножение видов, и охота запрещается, чтобы не наносить вред их популяции и естественному приросту численности".
Алиев призвал лиц, занимающихся охотой, соблюдать правила в период, когда она запрещена: "Следующий охотничий сезон начнется в начале июня".
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
Лента новостей
Узбекская компания предоставила ИТ-оборудование крупнейшей проектно-изыскательской организации Центральной Азии
«Лаборатория Касперского»: взрывной рост курса криптовалюты замедлил общемировой рынок DDoS-атак в конце 2020 года
На балансе госагентства автодорог Азербайджана на освобожденных территориях находятся более 2,6 тыс. км дорог
Итальянская компания привлечена к разработке концепции Музея Победы и Мемориального комплекса Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)
Словакия заинтересована в проектах "умных" городов на освобожденных территориях Азербайджана (ИНТЕРВЬЮ)
Состоялась видеоконференция с участием депутатов парламента Азербайджана и Джибути, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО)