БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 28 февраля завершится сезон охоты на 2020-2021 гг., сказал в понедельник Trend начальник Службы охраны биологического разнообразия Фируддин Алиев.

Он отметил, что с 28 февраля будет прекращена выдача разрешений на охоту, и с этой даты гражданам запрещено охотиться: "Закрытие охотничьего сезона связано с биологическими особенностями животных и птиц. В этот период начинается размножение видов, и охота запрещается, чтобы не наносить вред их популяции и естественному приросту численности".

Алиев призвал лиц, занимающихся охотой, соблюдать правила в период, когда она запрещена: "Следующий охотничий сезон начнется в начале июня".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)