В Азербайджане будут трудоустроены лица, излечившиеся от наркомании
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут приняты меры для обеспечения интеграции и трудоустройства людей, вылечившихся от наркозависимости.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в "Рабочем плане Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств на 2021 год".
К процессу будут привлечены: министерство труда и социальной защиты населения, министерство внутренних дел, министерство здравоохранения, а также соответствующие неправительственные организации.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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