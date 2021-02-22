В Азербайджане будут трудоустроены лица, излечившиеся от наркомании

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут приняты меры для обеспечения интеграции и трудоустройства людей, вылечившихся от наркозависимости.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в "Рабочем плане Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств на 2021 год".

К процессу будут привлечены: министерство труда и социальной защиты населения, министерство внутренних дел, министерство здравоохранения, а также соответствующие неправительственные организации.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)