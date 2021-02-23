Первый "Су чершенбеси" в Карабахе - репортаж Trend TV
БАКУ /Trend/ - Спустя многие годы в Карабахе впервые отмечается "Су чершенбеси".
Как передает во вторник спецкор Карабахского бюро Trend, в Агдамском районе, который обрел свободу после 44-дневной Отечественной войны, отмечается "Су чершенбеси".
Представляем вашему вниманию соответствующий видеоматериал:
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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