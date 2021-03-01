ИПБ Азербайджана предупреждает население в связи с опасной пищевой инфекцией

БАКУ /Trend/ - Сальмонелла, опасная пищевая инфекция, не обладает протеолитическими характеристиками. Следовательно, она не вызывает изменений органолептического внешнего вида, запаха или вкуса пищи, что затрудняет выявление продуктов питания, зараженных сальмонеллой, от безопасных и годных к употреблению. Поэтому употребление плохо приготовленных продуктов животного происхождения недопустимо.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в статье, подготовленной специалистами отдела здоровья животных департамента научных исследований и оценки рисков Института пищевой безопасности (ИПБ) Азербайджана.

Подчеркивается, что сальмонелла является причиной инфекционного заболевания, называемого сальмонеллезом. Это также главный источник пищевых отравлений. Источником заражения могут быть как человек, так и инфицированный домашний скот, птицы и другие животные. Также возможно отравление при употреблении в пищу продукции животного происхождения, не прошедшей должную термическую обработку. Инфекция, в том числе, может передаваться от насекомых.

Интоксикация в результате заболевания у людей, инфицированных сальмонеллезом, сопровождается повышением температуры тела, слабостью, потерей аппетита, рвотой, диареей и другими симптомами.

Сальмонелла устойчива к различным факторам окружающей среды, в том числе к воздействию низких температур, может сохранять жизнедеятельность в течение долгого времени: в почве - 18 месяцев, в воде - пять, в мясе и мясных продуктах - 6-12, в мясе птицы - 12 месяцев, в молоке - три недели. Сальмонелла долго сохраняет жизнедеятельность даже в замороженных или консервированных продуктах животного происхождения. Однако прямые солнечные лучи убивают сальмонеллу в течение 5-9 часов. Дезинфицирующие средства (2%-й раствор фенола, 3%-й раствор гидроксида натрия, 5%-й раствор активного хлора, 3%-й раствор формальдегида) убивают сальмонеллу за 15-20 минут.

Чтобы защититься от сальмонеллы, следует соблюдать нижеприведенные рекомендации:

• соблюдать ветеринарно-санитарные правила при хранении, транспортировке и реализации пищевых продуктов животного происхождения;

• нельзя употреблять в пищу продукцию животного происхождения, не прошедшую ветеринарную экспертизу;

• нельзя употреблять в пищу продукцию животного происхождения в сыром или не полностью приготовленном виде;

• хранящуюся в холодильнике продукцию нельзя употреблять без должной термической обработки;

• кухонные принадлежности, используемые для сырых и приготовленных продуктов животного происхождения, следует отделить;

• необходимо серьезно соблюдать правила личной гигиены.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)