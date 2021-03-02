Вакцина CoronaVAC полностью защищает от тяжелого течения болезни и смерти от коронавируса - врач-инфекционист

Общество 2 марта 2021 14:37 (UTC+04:00)
Вакцина CoronaVAC полностью защищает от тяжелого течения болезни и смерти от коронавируса - врач-инфекционист

БАКУ /Trend/ - Вакцина, применяемая в Азербайджане, на 100% защищает от летального исхода от коронавируса.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал врач-инфекционист Фаррух Садиров.

По его словам, она на 53 процента защищает от заражения и на 83 процента - от тяжелого течения заболевания.

"Применение этой вакцины, которая была создана за очень короткий срок, дает очень хорошие результаты. Призываю граждан принять активное участие в вакцинации. Самый простой способ избавиться от этой проблемы в короткий срок - это вакцинация всего населения страны", - сказал Садиров.

Напомним, что с 18 января в Азербайджане стартовал процесс вакцинации против COVID-19 с применением вакцины CoronaVAC производства китайской компании Sinovac Biotech.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)

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Вакцина CoronaVAC полностью защищает от тяжелого течения болезни и смерти от коронавируса - врач-инфекционист
Вакцина CoronaVAC полностью защищает от тяжелого течения болезни и смерти от коронавируса - врач-инфекционист
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