Вакцина CoronaVAC полностью защищает от тяжелого течения болезни и смерти от коронавируса - врач-инфекционист

БАКУ /Trend/ - Вакцина, применяемая в Азербайджане, на 100% защищает от летального исхода от коронавируса.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал врач-инфекционист Фаррух Садиров.

По его словам, она на 53 процента защищает от заражения и на 83 процента - от тяжелого течения заболевания.

"Применение этой вакцины, которая была создана за очень короткий срок, дает очень хорошие результаты. Призываю граждан принять активное участие в вакцинации. Самый простой способ избавиться от этой проблемы в короткий срок - это вакцинация всего населения страны", - сказал Садиров.

Напомним, что с 18 января в Азербайджане стартовал процесс вакцинации против COVID-19 с применением вакцины CoronaVAC производства китайской компании Sinovac Biotech.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)