Раненым участникам Отечественной войны Азербайджана нет необходимости ехать за рубеж - Госагентство реабилитации

БАКУ /Trend/ - Раненым участникам Отечественной войны нет необходимости ехать за границу для протезирования, сказал в четверг Trend директор Департамента реабилитации и организации производства Госагентства реабилитации и медико-социальной экспертизы Азербайджана Чингиз Гаджиев.

Директор департамента добавил, что в Азербайджане достаточно специалистов и оборудования: "Нет таких процедур и разработок, которые находятся за пределами возможностей Протезно-ортопедического реабилитационного центра. Мы способны обеспечить раненых самыми лучшими и качественными протезами и в силах удовлетворить сегодняшние потребности Азербайджана".

Гаджиев отметил, что участникам войны, которые не нуждаются в протезировании, тоже нет необходимости ехать за рубеж: "Другим раненым ветеранам со статусом инвалидности тоже можно оказывать реабилитационные услуги за счет внутренних возможностей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)