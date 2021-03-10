В Баку появился еще один регулируемый пешеходный переход (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На улице Мир Джалала в Баку появился еще один регулируемый пешеходный переход (оборудован исправным, работающим в штатном режиме светофором), сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

На этой густонаселенной территории расположены детсад №238 и средняя школа №247.

Таким образом, здесь обеспечена безопасность переходящих дорогу пешеходов, в частности детей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)