Восстановлен вход в крепость города Шуша (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Восстановлен вход в шушинскую крепость, сообщает в среду Trend.
Его привели в первоначальный вид, и он находится на прежнем месте. Над ним также восстановлена надпись "Шуша".
В восстановительных работах были задействованы 22 человека.
Отметим, что в 1750 году карабахский хан Панахали хан решил восстановить Шушинскую крепость, и центр Карабахского ханства переносится сюда. После восстановления крепость упоминалась в источниках как Панахабад.
Шушинская крепость - одна из красивейших жемчужин азербайджанской архитектуры. Она построена в стиле аранской архитектурной школы. При ее возведении использовались в основном местный камень и известковая смесь.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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