Необъективность COVAX в вопросе поставок вакцин в Азербайджан неприемлема - депутат

БАКУ /Trend/ - Одной из самой обсуждаемых в мире тем является борьба с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а наиболее эффективное средство от этой болезни - вакцинация. В Азербайджане процесс вакцинации начался 18 января. Наша страна стала первой на Южном Кавказе вакцинировать население от коронавируса.

Об этом сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Искендеров.

Он напомнил, что с первых дней пандемии Азербайджанское государство очень щепетильно отнеслось к этому вопросу.

По его мнению, ВОЗ неслучайно оценила Азербайджан как пример эффективной борьбы с COVID-19.

Депутат отметил, что в процессе вакцинации в Азербайджане используется препарат китайского производства.

«До настоящего времени Азербайджан заказал четыре миллиона доз вакцины, которые были доставлены в страну. Кроме того, ведутся переговоры по поставке новых доз. Азербайджан также присоединился к платформе COVAX, и по этой линии в страну должны быть доставлены разные вакцины», - сказал Искендеров.

С начала пандемии именно Азербайджан стал одной из первых стран, мобилизовавшей глобальные усилия на борьбу с коронавирусной инфекцией и выдвинувшей ряд ценных инициатив в этом направлении, отметил депутат.

«В частности, именно по инициативе Президента Азербайджана в декабре прошлого года на уровне глав государств и правительств была успешно поведена специальная сессия Генассамблеи ООН по борьбе с пандемией, что внесло большой вклад в совместную работу международного сообщества. Более того, Азербайджан оказал поддержку более чем 30 странам. Наше государство является сторонником справедливого распределения вакцин в мире. То есть эти препараты должны получать не только богатые страны, необходимо учитывать интересы и бедных государств. Азербайджан - одна из первых стран, присоединившихся и поддержавших международную инициативу COVAX, созданную для справедливого распределения и доступности вакцин от COVİD-19. Но, к сожалению, против Азербайджана, который с первого дня отличился успешной деятельностью на международном уровне по справедливому и равному распределению вакцин, применяются двойные стандарты. Речь идет о непонятной позиции, которую в последние дни COVAX демонстрирует в отношении Азербайджана. Так, ранее эта платформа заявляла, что передаст Азербайджану вакцины в согласованном порядке, но все еще не выполнила свое обещание, несмотря на то, что прошло уже достаточно времени. Более того, в последние дни COVAX сообщила Азербайджану, что передаст меньше доз вакцин, чем это было обещано. Дата их поставки тоже неизвестна. В определенном смысле это можно было бы понять и нормально воспринять опоздание поставок в связи с большим количеством заказов и так далее. Однако доставка COVAX в братскую Грузию первой партии вакцины вызвала вполне объяснимую обеспокоенность азербайджанского общества. Это стало свидетельством несерьезного отношения и свело на нет доверие к COVAX. Таким образом, последние события показывают, что в таком важном вопросе, как вакцина от коронавируса, тоже применяются двойные стандарты. Подобное отношение COVAX, не выполняющей свое обещание, проявляющей несерьезное отношение и применяющей двойные стандарты в отношении Азербайджана, который мобилизовал глобальные усилия в борьбе с пандемией, выступает с важными инициативами и оказал помощь более чем 30 странам, неприемлемо», - сказал Искендеров.

Он добавил, что Азербайджанское государство всегда готово к форс-мажорным ситуациям, в связи с чем, несмотря на обещания COVAX, своевременно заказало в Китае достаточное количество качественной вакцины, и уже около полумиллиона наших граждан успешно прошли вакцинацию.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)