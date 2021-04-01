Китай безвозмездно поставит в Азербайджан 150 тыс. доз вакцины от COVID-19
БАКУ /Trend/ - Китай безвозмездно поставит в Азербайджан 150 тысяч доз вакцины от коронавируса.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала посол КНР в Баку Го Минь.
Она отметила, что китайская вакцина поможет Азербайджану одержать победу над пандемией COVID-19.
Первого апреля в Азербайджан была доставлена очередная партия вакцины от коронавируса китайского производства. Грузовой самолет с 500 тысячами доз препарата на борту приземлился в бакинском аэропорту в 13:00 по местному времени.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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