Китай безвозмездно поставит в Азербайджан 150 тыс. доз вакцины от COVID-19

БАКУ /Trend/ - Китай безвозмездно поставит в Азербайджан 150 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала посол КНР в Баку Го Минь.

Она отметила, что китайская вакцина поможет Азербайджану одержать победу над пандемией COVID-19.

Первого апреля в Азербайджан была доставлена очередная партия вакцины от коронавируса китайского производства. Грузовой самолет с 500 тысячами доз препарата на борту приземлился в бакинском аэропорту в 13:00 по местному времени.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)