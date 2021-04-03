В Азербайджане выявлено 2 392 новых случая заражения COVID-19, выздоровели 1 063 человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 392 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 1 063 человека, 31 - скончался, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодняшний день в Азербайджане выявлено 268 714 случаев заражения COVID-19. Из этого числа 240 870 человек вылечились, 3 648 – скончались. Продолжается лечение 24 196 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 15 585 тестов, а в целом за все время пандемии – 2 916 745 160.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)