В Азербайджане собеседования по приему в I класс школ с обучением на русском языке пройдут онлайн

БАКУ /Trend/ - Собеседования по приему в первый класс школ с преподаванием на иностранном языке в этом году планируется провести в режиме онлайн.

Об этом сказал представитель министерства образования Азербайджана Эльчин Керимов, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что начало приема в первый класс школ запланировано на вторую половину апреля.

По словам Керимова, как и в прошлом году, прием будет проводиться в электронном порядке: "Прием в первый класс лицеев и гимназий с преподаванием на русском языке проводится в два этапа. На собеседовании будут проверены навыки устной речи ребенка на языке преподавания, а второй этап - это конкурс".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)