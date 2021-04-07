В Азербайджане в месяц Рамазан в этом году массовых церемоний ифтара не будет - УМК (ВИДЕО)

БАРДА /Trend/ - Вакцинация от коронавируса в Азербайджане будет проводиться и в священный месяц Рамазан. При этом люди, которые соблюдают пост, могут вакцинироваться, сказал в среду Trend представитель Управления мусульман Кавказа (УМК) гаджи Шахин Гасанли.

По его словам, вакцинация не является нарушением поста.

«Я сам получил вакцину, соблюдая в это время пост. Законы шариата не запрещают вакцинироваться во время поста», - сказал Гасанли.

По словам представителя УМК, нецелесообразно проводить массовые мероприятия в месяц Рамазан.

«Массовых церемоний ифтара не будет. Люди могут организовать ифтар на объектах общепита, в ресторанах в рамках правил карантина, соблюдая при этом социальную дистанцию и санитарно-эпидемиологические правила», - сказал Гасанли.

Напомним, что в Азербайджане первый день священного месяца Рамазан приходится на 13 апреля.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Видео: Сеймур Исмайлов. Редактор: Константин Шапиро)