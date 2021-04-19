В Азербайджане с 9 по 15 мая будут нерабочими днями
БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней нерабочие дни в Азербайджане 8 и 16 мая будут рабочими вместо 11 и 12 мая соответственно, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на постановление Кабинета министров.
Таким образом, включая праздничные дни месяца Рамазан, дни с 9 по 15 мая будут нерабочими. Первый рабочий день - 16 мая.
Другим постановлением Кабмина с 00:00 часов 9 мая по 06:00 часов 16 мая общественный транспорт работать не будет.
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