С сегодняшнего дня стартует марафон “YAŞAT”
БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня по инициативе Фонда «YAŞAT» и при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и Фонда поддержки азербайджанской диаспоры стартует марафон «YAŞAT».
Об этом на пресс-конференции сказал руководитель Фонда "YAŞAT" Эльвин Гусейнов, сообщает в четверг Trend.
"Целью марафона является поддержка семей шехидов и участников войны. Средства, которые будут собраны в ходе марафона, пойдут на улучшение бытовых условий и медицинские услуги. Размер собранных средств будет обнародован 25 мая", - сказал он.
.(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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