С сегодняшнего дня стартует марафон “YAŞAT”

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня по инициативе Фонда «YAŞAT» и при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и Фонда поддержки азербайджанской диаспоры стартует марафон «YAŞAT».

Об этом на пресс-конференции сказал руководитель Фонда "YAŞAT" Эльвин Гусейнов, сообщает в четверг Trend.

"Целью марафона является поддержка семей шехидов и участников войны. Средства, которые будут собраны в ходе марафона, пойдут на улучшение бытовых условий и медицинские услуги. Размер собранных средств будет обнародован 25 мая", - сказал он.

.(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)