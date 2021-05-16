Привлеченные к учениям танковые подразделения ВС Азербайджана выполняют поставленные задачи (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются учения азербайджанской армии с привлечением различных видов войск.

Как сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на минобороны, по замыслу учений, танковые подразделения, обеспечивающие огневую поддержку в ходе операций, после дислокации в установленных пунктах выполняют задачи по подготовке к очередному этапу учений.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)