В связи с электронным приемом в I класс бакинских школ сделано более 43 тыс. обращений
БАКУ / Trend/ - В связи с приемом детей в I класс школ города Баку по электронной системе (http://www.mektebeqebul.edu.az) было сделано более 43 тыс. обращений, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское управление образования.
Для оказания помощи родителям в электронной регистрации для приема в первые классы общеобразовательных учреждений в находящихся в подчинении управления 27 школах 12-ти районов столицы функционирует 31 альтернативный центр регистрации (https://baku.edu.gov.az/az/page/276), четыре из которых функционируют в режиме онлайн.
Процесс электронной регистрации в связи с приемом в первый класс завершится 14 сентября 2021 года.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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