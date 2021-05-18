В связи с электронным приемом в I класс бакинских школ сделано более 43 тыс. обращений

БАКУ / Trend/ - В связи с приемом детей в I класс школ города Баку по электронной системе (http://www.mektebeqebul.edu.az) было сделано более 43 тыс. обращений, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское управление образования.

Для оказания помощи родителям в электронной регистрации для приема в первые классы общеобразовательных учреждений в находящихся в подчинении управления 27 школах 12-ти районов столицы функционирует 31 альтернативный центр регистрации (https://baku.edu.gov.az/az/page/276), четыре из которых функционируют в режиме онлайн.

Процесс электронной регистрации в связи с приемом в первый класс завершится 14 сентября 2021 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)