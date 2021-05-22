Определяется ущерб, нанесенный флоре и фауне на азербайджанских землях в период армянской оккупации
БАКУ /Trend/ - Начались работы по определению размера ущерба, нанесенного флоре и фауне на азербайджанских территориях в период армянской оккупации.
Об этом в субботу сказала Trend замначальника Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Арзу Самедова.
По ее словам, 30-летняя армянская оккупация нанесла серьезный ущерб флоре и фауне на азербайджанских землях.
"В период оккупации ущерб был нанесен даже видам, занесенным в Красную книгу. Многолетние деревья были сожжены, а их корни - уничтожены, в отношении лесов, являющихся домом для животных, совершен экологический террор. В настоящее время эти вопросы расследуются", - сказала Самедова.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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