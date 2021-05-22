Определяется ущерб, нанесенный флоре и фауне на азербайджанских землях в период армянской оккупации

БАКУ /Trend/ - Начались работы по определению размера ущерба, нанесенного флоре и фауне на азербайджанских территориях в период армянской оккупации.

Об этом в субботу сказала Trend замначальника Службы охраны биоразнообразия министерства экологии и природных ресурсов Арзу Самедова.

По ее словам, 30-летняя армянская оккупация нанесла серьезный ущерб флоре и фауне на азербайджанских землях.

"В период оккупации ущерб был нанесен даже видам, занесенным в Красную книгу. Многолетние деревья были сожжены, а их корни - уничтожены, в отношении лесов, являющихся домом для животных, совершен экологический террор. В настоящее время эти вопросы расследуются", - сказала Самедова.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)