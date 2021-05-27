Парк на проспекте "8 Ноября" в Баку открылся после реконструкции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На проспекте "8 Ноября" (бывший проспект Нобеля) в Баку открылся парк, в котором были проведены работы по реконструкции, сообщили в четверг Trend в Исполнительной власти Хатаинского района столицы.

Парк был реконструирован и сдан в эксплуатацию в соответствии с поручением главы государства о капитальном ремонте и реконструкции парков и аллей Баку.

Работы по уборке и реконструкции в парке длились на протяжении трех недель.

На территории парка были установлены современные осветительные системы, проведены линии для полива зеленых насаждений, установлены беседки, скамейки, созданы детские площадки, смонтированы спортивные сооружения, разбиты газоны, посажены деревья различных пород и декоративные цветы.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)