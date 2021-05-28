Первое место на ЧМ по аэробной гимнастике в Баку заняло трио из Болгарии

Общество 28 мая 2021 18:29 (UTC+04:00)
Первое место на ЧМ по аэробной гимнастике в Баку заняло трио из Болгарии

БАКУ /Trend/ - Золото 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике в Баку завоевало трио, представляющее Болгарию, сообщает в пятницу Trend.

Болгарское трио в составе Антонио Папазова, Дарины Пашовой и Тихомира Баротева получило от судей 22.877 балла.

Серебро завоевало трио из Венгрии – Даниэль Бали, Фанни Мазач и Балаж Фаркас (22.616 балла), бронзовой медали удостоено румынское трио – Теодора Куку, Даниэль Тавок и Давид Гавриловичи (22.427 балла).

Отметим, что 16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27–29 мая в Баку, в Национальной арене гимнастики. В нем принимает участие 166 спортсменов из 22 стран мира.

В ходе трехдневного соревнования гимнасты поборются в индивидуальной программе у женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп. Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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