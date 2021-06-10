В Азербайджане разоблачен замглавврача, присвоивший крупную сумму

БАКУ /Trend/ - По итогам проведенных оперативно-розыскных мероприятий в связи с противоправными действиями заместителя главврача по экономическим вопросам Объединенной городской больницы № 23 Зиньят Исмаиловой в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана, сообщили в четверг Trend в Генеральной прокуратуре.

Во время проведения оперативно-следственных мероприятий возникли обоснованные подозрения в том, что Зиньят Исмаилова, войдя в преступный сговор с проработавшим на должности главного врача вышеуказанной больницы до 13 апреля 2021 года Расулом Бахшалиевым, с 2015 года в целом присвоила 314 400 манатов, обналичив эти средства из зарплатных карт отдельных медработников, которые были формально оформлены в качестве работников учреждения.

Помимо этого, Зиньят Исмаилова, войдя в преступный сговор с работающим на должности главного врача данной больницы с 13 апреля 2021 года по сей день Джейхуном Юсифовым, аналогичным методом присвоила 13 800 манатов.

В ходе следствия было обеспечено возмещение в госбюджет 112 тысячи манатов материального ущерба.

В настоящее время проводятся соответствующие действия с целью определения круга лиц, причастных к совершению преступления, и возмещения оставшейся части материального ущерба.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)