БАКУ /Trend/ - Изменены правила организации обучения в интегрированных образовательных учреждениях Азербайджана.

Как передает в среду Trend, в разъяснениях к постановлению Кабинета министров № 171 сообщается, что согласно изменениям, внесенным в правила организации обучения в интегрированных образовательных учреждениях, лица, успешно освоившие специальные образовательные программы интегрированных образовательных учреждений, решением медико-психологической педагогической комиссии могут быть переведены в общеобразовательный класс этого учреждения или другое общеобразовательное заведение.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)