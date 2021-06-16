Уэльс открыл счет в игре с Турцией

БАКУ /Trend/ - Сборная Уэльса открыла счет в матче против Турции, который проходит на Бакинском олимпийском стадионе в рамках группового этапа Евро-2020.

Как сообщает в среду Trend, на 42-й минуте матча отличился нападающий валлийцев Аарон Рэмзи.

В первом туре сборная Турции уступила команде Италии со счетом 0:3, а матч между Швейцарией и Уэльсом завершился ничьей – 1:1.

Отметим, что на Бакинском олимпийском стадионе 20 июня состоится игра между сборными Турции и Швейцарии, а третьего июля – четвертьфинал мундиаля.