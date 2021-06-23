В Азербайджане после собеседования на вакантные должности в госорганах назначены более 700 кандидатов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на вакантные должности в государственных органах назначены 734 кандидата, успешно прошедшие собеседование.

Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде, сообщает в среду Trend.

По ее словам, из них 38 человек назначены на вакантные должности в судебных органах.

Она сообщила, что больше всего назначений зафиксировано по V и VII классификациям административных должностей.

«В 2019 году на вакантные административные должности назначены 1 557 человек, в 2020-м этот показатель сократился на 52,85 процента - до 734. Главной причиной являются ограничения в связи с особым карантинным режимом, введенным в Азербайджане с марта 2020 года», - сказала Аббасзаде.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)