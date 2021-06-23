Армяне заживо сожгли плененного со мной азербайджанца – бывший пленный

БАКУ /Trend/ - Армяне облили бензином и заживо сожгли плененного со мной азербайджанца.

Об этом в показаниях на судебном заседании по уголовному делу армянских военнослужащих Мкртычяна Людвика Мкртычевича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших азербайджанских пленных во время Первой Карабахской войны, сказал пострадавший Яшар Абдулалиев, сообщает в среду Trend.