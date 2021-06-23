Арестованы лица, занимавшиеся незаконным выловом осетровых на Каспии

БАКУ /Trend/ - На основании поступившей из Государственной пограничной службы информации о незаконном лове рыбы группой лиц в Следственном управлении Генеральной прокуратуры было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на Генпрокуратуру.

Следствие установило, что с целью незаконного вылова осетровых при организации и под руководством Эльмара Бабаева Бахруз Мирзоев, Рагиб Ахмедов, Хаял Бахтияров и Гисмет Мюршюдов в виде предварительно сговорившейся группы на незарегистрированном плавсредстве «Байда» без бортового номера с 15-го по 19 июня 2021 года выловили 106 осетровых рыб общим весом 620 кг, чем нанесли природе крупный ущерб в размере 21 200 манатов.

Вышеназванные лица были привлечены в качестве обвиняемых по ст. 256.3 и 318.2 УК Азербайджана, и решением суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие по уголовному делу продолжается.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)