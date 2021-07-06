В некоторых районах Азербайджана введен лимит на подачу поливной воды (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В нашей стране, как и во всем мире, наблюдается сокращение водных ресурсов из-за глобального потепления. В некоторых районах Азербайджана введен лимит на подачу поливной воды.

Об этом во вторник сказал Trend сотрудник отдела эксплуатации оросительных систем ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Гулу Керимов.

По его словам, нехватка водных ресурсов в стране, их неравномерное распределение по регионам и засоление почв на основных сельскохозяйственных территориях побудили ведомство принять необходимые меры.

«В настоящее время, несмотря на все трудности, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" принимает соответствующие меры для своевременного обеспечения сельскохозяйственных культур поливной водой в соответствии с потребностями. По сравнению с прошлым годом в Мингячевирском водохранилище накоплено на один миллиард кубометров воды больше.

Однако основные сложности у нас в регионе, где находится Аразское водохранилище. Чтобы решить эти проблемы, ОАО взяло на себя полный контроль над распределением воды в каналах Верхний Ширван и Верхний Карабах, которые являются главными каналами страны, и установило лимит на водоснабжение каждого региона. В то же время установлены лимиты для насосных станций ниже Мингячевирского водохранилища для преодоления сложностей в Нефтчалинском и Сальянском районах, расположенных в нижней части реки Кура», – сказал Керимов.

Напомнив, что в целях эффективного распределения водных ресурсов распоряжением Президента Азербайджана от 15 апреля 2020 года была создана комиссия под руководством вице-премьера Шахина Мустафаева, представитель ОАО отметил, что в рамках деятельности комиссии принимаются меры для обеспечения рационального использования воды, совершенствования управления водным хозяйством.

«В целях предотвращения потерь и для справедливого распределения воды между пользователями с прошлого года совместно с Государственными центрами аграрного развития Министерства сельского хозяйства и местными управлениями эксплуатации ОАО был составлены графики орошения. Эти согласованные с водопользователями графики разработаны для 53 регионов страны и размещены на официальном сайте Минсельхоза. Подобные графики разработаны и для орошения осенних и весенних посевных площадей», – сказал Керимов.

Он подчеркнул, что в соответствии с направлениями деятельности в рамках реализации Плана мероприятий по обеспечению эффективного использования водных ресурсов на 2020–2022 годы для предотвращения бесконтрольного использования воды, инвентаризации и принятия неотложных мер по совершенствованию учета местными управлениями ОАО проведены мониторинги всех водозаборных установок и оборудований.

«Для устранения проблем с водоснабжением в зоне Аразбою из Мингячевирского водохранилища на гидроузел Бахрамтепе через канал Верхний Карабах обеспечена подача более 25 кубометров воды в секунду. Около 73 процентов из 52 000 км ирригационных каналов, обслуживающих орошаемые земли в стране, являются земляными, 5 900 км облицованы бетоном, 1 514 км – это желобы, а более 6 000 км – закрытые трубопроводы. Ежегодно за счет средств, выделяемых ОАО, проводятся работы по сокращению доли земляных каналов, вызывающих потери воды. Строятся новые желоба, и прокладываются каналы, облицованные бетоном», – сообщил Керимов.

Он добавил, что в этом году оросительные работы по осеннему посеву завершены: «Зерновые культуры на более чем 530 тыс. гектаров обеспечены поливной водой более двух раз. Кроме того, на площади более 100 000 гектаров посажен хлопок, который играет важную роль в производстве стратегически важных продуктов. Первый полив этих площадей завершен, сейчас проводится второй, вегетативный полив. Ведутся также оросительные работы на более чем 400 000 гектарах с кормовыми культурами, около 70 000 гектарах дынных плантаций, более 140 000 гектарах с однолетними насаждениями и около 150 000 гектарах приусадебных участков».

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)