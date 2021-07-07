ГПС Азербайджана о возможности посещения Турции по удостоверениям личности старого образца

БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана, независимо от возраста, могут посетить Турцию только с биометрическими удостоверениями личности.

Об этом в среду сообщили в ответ на запрос Trend в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Было подчеркнуто, что путешествовать в Турцию с удостоверениями личности старого образца не разрешается и что этот закон распространяется и на граждан Турции.

Следует отметить, что, в отличие от удостоверений личности старого образца, биометрические удостоверения личности, выдаваемые детям до 15 лет, содержат их фотографию.

Напомним, что вчера Турция запретила своим гражданам путешествовать в страны, с которыми установлен режим пропуска по удостоверениям личности, а именно в Молдову, Украину, Грузию и Азербайджан, с удостоверениями личности без фотографии, которые выдаются гражданам в возрасте до 15 лет.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)