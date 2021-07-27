«Теплый ответ» солнцу

Сегодня мы живем жарким летом. Лето 2021 года, в отличие от других лет, запомнится пандемией Covid-19. Пандемия еще не закончилась, но на фоне коронавирусной инфекции еще никто не отменял другие сезонные заболевания. Как и было, эти болезни ежегодно проявляются.

Летом очень неприятно простужаться. Однако это случается хотя бы раз в жизни каждого. Простуда вызывается вирусными и бактериальными инфекциями. Эти инфекции развиваются в результате простуды. А вот в летнюю жару простуда бывает иначе. Резкое колебания температуры вызывает простуду. Результат - зуд в горле, головные боли, кашель, насморк. Колебания температуры, которые мы подвергаем наше тело, активируют микробы и вызывают фарингит, ларингит, тонзиллит и т.д. приводит к болезням.

По статистике, летом количество заболевших гриппом увеличивается на 20%. В жаркие летние дни, повышение температуры, является «теплым ответом» нашего организма солнцу. Orqanizm isti yay günlərində hərarətin qalxması ilə günəşə “isti cavab” verir. Симптомы гриппа - высокая температура, утомляемость, чихание, кашель, головная боль. Грипп - это вирус, который попадает в организм от больного человека воздушно-капельным путем. Вирус попадает в организм, быстро размножается и начинает распространяться по организму через кровь. Также он разрушает слизистые оболочки дыхательных путей. В результате слизистые оболочки, больше не могут выполнять функцию защиты.

Летний грипп обычно длится дольше, чем зимний. Настоящее название летнего гриппа - «болезнь легионеров» или «кондиционерная болезнь». Температура в помещении с кондиционером понижается, и как только человек выходит из помещения, тело нагревается. То есть частые колебания температуры нарушают адаптационную функцию организма: «То есть температура тела иногда падает, иногда повышается, и адаптация становится затруднительной. Болезнь легионеров характеризуется лихорадкой, слабостью, мышечными болями, кашлем, выделением мокроты и затрудненным дыханием.

Рекомендуется принимать препараты в форме порошka для симптоматического лечения боли и жара при летнем гриппе, особенно вирусных инфекциях верхних дыхательных путей. Эти препараты снимают боль и обладают жаропонижающим действием. Один из таких препаратов Аджиколд Хотмикс, хорошо зарекомендовал себя во время летней простуды.

Парацетамол содержащий в АджиКолд Хотмикс оказывает жаропонижающий эффект. Аскорбиновая кислота или витамин С важны для лечения и профилактики заболеваний, вызванных простудой. Витамин С повышает способность организма бороться с инфекционными заболеваниями и повышает иммунитет.

Фенилэфрин устраняет заложенность носа, сужая венозные сосуды, расположенные в слизистой полости носа, тем самым уменьшая сопротивление потоку воздуха в носовых путях.

Таким образом, вы избавитесь от всех симптомов гриппа (головная боль, лихорадка, заложенность носа, боли в мышцах) в короткие сроки, используя средство Аджиколд Хотмикс - против гриппа.

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